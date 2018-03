2014 wagte sie bei DSDS erste Schritte ins Musikbusiness, scheiterte allerdings nach nur einer Runde im Recall. Jetzt stehen Jenifer Brening (21) die großen Bühnen der Welt offen. Beim Eurovision Song Contest 2018 in Lissabon wird die schöne Brünette mit ihrer Kollegin Jessika Muscat und dem Song "Who We Are" um den Sieg kämpfen – allerdings nicht für Deutschland. Gegenüber Promiflash verriet sie jetzt, für welches Land sie antritt und was hinter ihrer anstehenden Erfahrung steckt.

Wenn Jenifer an den Halbfinaltagen und mit etwas Glück im großen Finale im Mai die Bühne der Altice Arena betritt, werden nicht nur deutsche Fans für sie jubeln. Dabei wurde sie vor einigen Jahren durch die begehrte Castingshow DSDS dem nationalen Publikum bekannt. Beim ESC wird sie allerdings für ein ganz anderes Land auf der Bühne stehen: "Ich würde natürlich sehr sehr gerne Deutschland beim ESC präsentieren und es wäre mir eine ganz große Ehre, nur hat sich hier die Gelegenheit noch nicht ergeben. Ich danke aber San Marino für die großartige Chance, ESC-Luft schnuppern zu können", verriet sie gegenüber Promiflash und bestätigte damit, dass sie für den von Italien umgebenen Zwergstaat antreten wird.

In Lissabon will die Sängerin eine komplett neue Seite von sich zeigen. So wird sie in dem Song "Who We Are" nicht etwa den Gesangs-, sondern stattdessen einen Rap-Part übernehmen. Die Pophymne mit Hip-Hop-Aspekten zu kombinieren, ist nicht das einzige Highlight, hinter den Songzeilen steckt nämlich eine tiefgründige Message, wie sie offenbarte: "Es ist nicht nur ein toller Song zum Tanzen, sondern ein Song mit Hintergrund. Er soll Leuten, die Mobbing jeglicher Art zum Opfer gefallen sind, ein wenig Mut machen, dass man den Kopf nicht hängen lassen soll und es immer ein Licht am Ende des Tunnels gibt."

Instagram / jeniferbrening_official Jenifer Brening im Tonstudio

Anzeige

Instagram / jeniferbrening_official Jenifer Brening, bekannt aus DSDS

Anzeige

Ilka Vent Jenifer Brening, Sängerin

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de