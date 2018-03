Im Finale von Der Bachelor fanden Junggeselle Daniel Völz (33) und Model Kristina Yantsen zueinander. Trotz zahlreicher Pärchen-Pics glauben viele Fans an eine Fake-Beziehung. Maxime Herbord (23) und Jessica Neufeld (23) machten dieses Jahr ebenfalls bei dem Dating-Format mit – was sagen sie zu diesen Gerüchten? "Ich glaube, die meisten denken, dass das die ganze Beziehung nicht real ist, weil Kristina ja von Anfang an gehen wollte. Es war schon in der ersten Sendung: Kristina will gehen. Und dann plötzlich ist sie die Gewinnerin", erzählt Jessica im Promiflash-Interview.



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de