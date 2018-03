Ihre Model-Beißerchen sind für jedes Shooting bereit! Lisa G. (21) versorgt tausende Follower täglich mit Fitness- und Beauty-Updates. Am Wochenende nahm sie ihre Fans via Instagram-Story mit zu einem Special-Spa-Tag: Lisa lässt ihre Zähne bleichen. Mit ihrem aufpolierten Lächeln hat die Ex-GNTM-Kandidatin Großes vor: "Ich will noch nicht allzu viel verraten, es wird auf jeden Fall viel geshootet und da müssen die Zähne strahlen." Gesagt, getan: Lisa stellte sich der schmerzfreien Behandlung und war nach einer halben Stunde selbst fast geblendet vom brillanten Ergebnis.



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de