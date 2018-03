Was für eine Verwandlung! Durch seine skandalösen Auftritte bei Geordie Shore, Celebrity Big Brother und "Ex on the Beach" flirtete und pöbelte sich Ricci Guarnaccio (31) regelmäßig in die britischen Schlagzeilen. Seit seinen Showteilnahmen war es eher ruhig um den Reality-Hottie geworden. Jetzt schien der 31-Jährige jedoch Lust auf eine Veränderung zu haben: Ricci ließ sich sein halbes Gesicht vom Beauty-Doc aufhübschen – und ist kaum wiederzuerkennen!

Er sieht aus, wie ein anderer Mensch! Auf seinem Instagram-Account veröffentlichte der Brite jetzt zahlreiche Bilder der Ergebnisse seiner Augen- und Kinnstraffung. Dazu schrieb der TV-Knutscher: "Ich bin total begeistert, wie gut der Heilungsprozess läuft, und kann schon jetzt große Verbesserungen sehen. Ich bin so dankbar und freue mich schon, endlich diese definierte Linie an meinen Wangenknochen und die hübschen blauen Augen zu zeigen!" Eines der Bilder zeigt den gebräunten Adonis zudem während der Behandlung – trotz hohem Ekelfaktor erntete er dafür sogar über 2000 Likes seiner Bewunderer.

Die Ausbesserungen in seinem Gesicht sollen schon lange Riccis großer Wunsch gewesen sein. Das offenbarte kürzlich ein Insider gegenüber The Sun: "Er war immer besessen davon, helle und große Augen zu haben!"

