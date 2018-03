Noch vor wenigen Wochen musste sie den wohl schlimmsten Korb ihres Lebens einstecken: Rebecca Kufrin gewann eigentlich das Finale der 22. US-Bachelor-Staffel. Doch ihr Rosenkavalier Arie Luyendyk, Jr. (36) trennte sich noch in derselben Folge von ihr und machte später der Zweitplatzierten einen Antrag. Die Geschasste bekommt allerdings eine neue Chance auf die große Liebe und ist die neue Bachelorette in der amerikanischen Show-Version des Kuppelformats. Nun kann die Publizistin es genießen, wie eine Horde Männer in Neonpink um sie kämpft.

Erst ab Ende Mai wird die 14. Staffel von "The Bachelorette" in den USA ausgestrahlt. Doch wie bei allen Reality-TV-Formaten, die Wochen im Voraus gedreht werden, konnte auch von der Rosen-Show nicht alles geheim gehalten werden. Paparazzi wurden Zeugen der Dreharbeiten in Los Angeles und machten ein paar Schnappschüsse der Casanovas – in neonpinken und -grünen Outfits! In einem Trampolin-Studio mussten die Männer ihre Sprungkünste unter Beweis stellen. Ob ihnen ihre Achtzigerjahre-Looks gefallen haben?

Auch die Mädels der diesjährigen deutschen Bachelor-Staffel mussten in einer Folge ziemlich gewöhnungsbedürftige Styles tragen. Beim Rollschuh-Date mit Daniel Völz (33) wurden sie ebenfalls in Eighties-Neon-Klamotten gesteckt.

Jaxson / Splash News Rebecca Kufrin, US-Bachelorette 2018

Jaxson / Splash News Ein US-Bachelorette-Kandidat 2018

MG RTL D Die Bachelor-Kandidatinnen Meike Emonts und Janet Antas bei einem Date

