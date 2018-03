In Folge drei der diesjährigen Germany's next Topmodel-Staffel musste Kandidatin Julia Freimuth (18) die Koffer packen. Auf Instagram ist die schöne 18-Jährige allerdings weiter fleißig aktiv – teilt hin und wieder auch Bilder im Bauchfrei-Look. Genau diese Schnappschüsse alarmieren ihre Follower. Ist die Niederbayerin etwa zu mager? In ihrer Insta-Story reagierte Julia jetzt auf die Sorge ihrer Fans: "Ich finde das halt meganett, aber ihr braucht euch alle keine Sorgen machen. Ich bin auf keinen Fall magersüchtig. Ich bin schon immer dünn gewesen. Ich esse eigentlich ganz normal, wie jeder andere!"



