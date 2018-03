Nagt der Herzschmerz immer noch an ihr? Bei Der Bachelor musste Janine Christin Wallat eine herbe Abfuhr verschmerzen. Nach ihrem Homedate mit Rosenkavalier Daniel Völz (33) gab der ihr einen Korb, obwohl die Friseurin ihm wenige Wochen zuvor in einem Liebesbrief ihre Gefühle offenbarte. Ihre Kuppelshow-Mitstreiterin Janina Celine Jahn verrät im Promiflash-Interview, dass der Lockenschopf diese Flirtpleite immer noch nicht verkraftet hat: "Ich weiß aus sicherer Quelle, dass sie sogar ab und zu, wenn man sie jetzt darauf anspricht, sogar auch noch mal in Tränen ausbricht.”



