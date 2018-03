Jennifer Lawrence (27) hat Angst vor etwas? Die Oscar-Preisträgerin ist nicht nur supersexy, sondern meistens auch selbstbewusst und authentisch – da überrascht es umso mehr, dass auch die hübsche Blondine mal unsicher wird, wenn es um das andere Geschlecht geht. Jetzt verriet JLaw: Sie hat sogar ziemlich großen Respekt vor einem bestimmten Körperteil des Mannes – und das aus einem ganz bestimmten Grund!

In einem Radiointerview in der Howard Stern Show gab die 28-Jährige intime Sorgen preis: "Ich habe eine große Klappe und nichts dahinter. Ich rede immer so daher, als würde ich Sex wollen, aber das stimmt nicht wirklich. Penisse sind verdammt gefährlich." Die Dior-Muse fürchte sich jedoch nicht vor dem Körperteil an sich, sondern vor möglichen Geschlechtskrankheiten! Die Angst, sich mit einer sexuell übertragbaren Krankheit anzustecken, sei bei ihr überdurchschnittlich ausgeprägt. Mögliche Partner müssten sich bei ihr zuerst testen lassen, enthüllte die Beauty.

JLaw sei Sex gegenüber aber grundsätzlich nicht abgeneigt. Sie gestand kürzlich, ihre bestehende Sexflaute mache ihr schon zu schaffen, und sie hätte gerne wieder einen Partner. Ihre letzte Beziehung zu Regisseur Darren Aronofsky (49) endete im November 2017 nach einem Jahr.

Richard Buxo / Splash News Jennifer Lawrence bei der US-Premiere von "Red Sparrow" in New York

Anzeige

Getty Images Jennifer Lawrence bei den Oscars 2018

Anzeige

Tristan Fewings/Getty Images Jennifer Lawrence bei der "Red Sparrow"-Premiere in London

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de