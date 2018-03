Bizarre Begebenheiten in den USA: Football-Star Zay Jones, Receiver der Buffalo Bills, leistete sich am vergangenen Montag einen Fauxpas der Extraklasse. Splitterfasernackt und völlig außer sich randalierte er in einem Gebäudekomplex in Los Angeles, der sich wenig später in ein blutverschmiertes Schlachtfeld verwandelte. Sein älterer Bruder Cayleb, der für die Minnesota Vikings spielt, konnte ihn gerade noch so vor dem Schlimmsten bewahren: In seinem Wahnsinn war Zay kurz davor, aus dem 30. Stock zu springen!

Ein Video von TMZ zeigt das völlig absurde Szenario, das sich an jenem Abend abspielte. "Ich werde für Jesus kämpfen", sieht man den 22-Jährigen schreien, während er völlig durchgeknallt mit seinen Fäusten gegen die Wände haut. Die eingeschlagenen Fensterscheiben und der blutüberströmte Boden deuten auf das Ausmaß hin, dass der Ausraster des Sportlers angenommen hatte. Augenzeugen berichten, dass er sogar versucht habe, in einen Balkonbereich einzudringen und sich in die Tiefe zu stürzen. Glücklicherweise kamen ihm Cayleb und die Polizei zuvor, die ihn in Handschellen legte und abführte.

Aktuell wird Zay im USC Medical Center in Los Angeles behandelt – anschließend droht dem Hottie jedoch der Knast. Seine Kaution beläuft sich auf 20.000 Dollar. Am 11. April wird er sich vor Gericht für seine Schandtaten verantworten müssen. Das Buffalo-Bills-Team wollte sich bislang noch nicht zu dem peinlichen Vorfall ihres berühmten Teammitglieds äußern.

Zay Jones Zay Jones, NFL-Star

Jonathan Bachmann / Getty Images Zay Jones, Football-Star der Buffalo Bills

Zay jones Zay Jones, Receiver der Buffalo Bills

