Er ist ein absoluter Herzblutvater – und Bülent Sharif (39) hat noch lange nicht genug davon! Der "SOKO Stuttgart"-Darsteller hat bereits einen Sohn, den kleinen, fünfjährigen Timucin-Khan. Jetzt ist Bülents Liebste Emy erneut schwanger und der Schauspieler mit türkischen Wurzeln kann es kaum erwarten, einen weiteren Fratz in den Armen halten zu dürfen. Und wenn es nach ihm geht, darf es gerne so mit dem Nachwuchs weitergehen!

In wenigen Wochen ist es schon so weit, dann wird der gebürtige Berliner zum zweiten Mal Papa. Die Herzdame des 39-Jährigen ist nämlich schon im siebten Monat! "Ein Kind ist das Schönste, was es gibt", schwärmte das Male-Model im Promiflash-Interview. Und Bülent hat durchaus Lust auf erneuten Familienzuwachs: "Ich würde gerne mehr haben. Also so viele, wie ich ernähren und erziehen kann."

Allerdings weiß der Serienstar auch um die Herausforderungen, die Babys nun einmal mit sich bringen. "Kinder in die Welt setzen ist ja ganz einfach, aber Vater und Mutter sein ist natürlich eine ganz andere Sache", sagte Bülent weiter.

Promiflash Bülent Sharif gemeinsam mit seinem Sohn Timucin-Khan im Legoland-Center Berlin

Instagram / bulentsharif Bülent Sharif, Schauspieler und Model

Instagram / bulentsharif Schauspieler Bülent Sharif, Frau Emy und Sohn Timucin-Khan, August 2017

