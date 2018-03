Eigentlich sollte die kleine Delia Schlönvoigt mit ihren zarten drei Monaten einen ausgiebigen Mittagsschlaf machen. Eingekuschelt in ihr weißes Bettchen will das aber nicht so ganz klappen. Statt ihre süßen Äuglein zu schließen, strahlt das kleine Mädchen lieber ihre Mama Hanna Weig an und bringt damit zum Ausdruck: Auf ein Nickerchen hab ich mal so gar keine Lust! Kein Problem für die Neu-Mutter, die nimmt es gelassen und quatscht stattdessen mit ihrem Baby: "Du wirst heute Nacht wieder hundemüde sein. Den ganzen Tag bist du wach." Was Papa Jörn Schlönvoigt (31) wohl zu der Schlafverweigerung sagt?



