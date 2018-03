Sie ist seit einigen Jahren die Königin vom Ballermann: Sängerin Mia Julia (31). Die Blondine rockt Saison für Saison den berühmten Bierkönig, wird von Jahr zu Jahr erfolgreicher. Auch privat läuft es schon lange rund: Mia ist seit 2009 mit ihrem Mann Peter verheiratet – die beiden leben ihre Sexualität trotz Ehe aber ganz offen aus. Deshalb will die gebürtige Münchnerin auch anderen Paaren im Promiflash-Interview die Angst vor Swingerclubs nehmen: "Viele denken immer man wird da so reingeschubst, dann rennen alle drüber und dann passieren Dinge und oh Gott, keiner will das. Das stimmt ja gar nicht." Im Gegenteil: Mia hat bisher nur durchweg gute Erfahrungen mit solchen Sexpartys gemacht – und scheut sich auch nicht davor, darüber zu sprechen.



