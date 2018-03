Erst vor Kurzem erklärte Bert Wollersheim (67) im Netz, dass er mit der Größe seines besten Stücks nicht so ganz zufrieden ist. Etwas an seinem kleinen Bert ändern lassen, möchte er aber trotzdem nicht. Im Promiflash-Interview verrät die Rotlicht-Größe, dass bestimmte Beauty-Eingriffe für ihn nie infrage kämen: "Also meinen Arsch lass ich mir nicht aufpolstern. Und meinen Penis lasse ich mir auch nicht verlängern."



