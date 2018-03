Sohnemann Timucin-Khan hat richtig Lust auf das Brüderchen! Sein Schauspieler-Dad Bülent Sharif (39) ließ kürzlich die Babybombe platzen: Seine Frau Emy ist bereits im siebten Monat mit einem kleinen Jungen schwanger. Für das Paar ist es der zweite Kind. Doch was sagt eigentlich Timucin-Khan dazu, dass er Mama und Papa dann schon in wenigen Wochen teilen muss? Promiflash trifft die kleine Familie bei der Eröffnung vom Ninjago-Tempel im Legoland-Center in Berlin: "Er freut sich mehr als wir, glaube ich!", offenbarte der baldige Zweifach-Daddy die Einstellung des Fünfjährigen.



