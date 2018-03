Sie polarisiert wie kaum eine DSDS-Kandidatin zuvor: Matty Faal sorgt bei der Gesangsshow für einen Skandal nach dem anderen. Ihre Joker-Lüge im ersten Casting bleibt unvergessen – vor allem, weil sie trotzdem weiterkam. Auch im Auslands-Recall in Südafrika sorgte die Sängerin für Trubel. Sie wollte weder mit ihren Konkurrentinnen üben, noch hielt sie sich an Regeln in der Gruppe. Dennoch wurde sie von der Jury belohnt und schaffte es in die nächste Runde. Viele Zuschauer stellten sich da die Frage: Hat sie das überhaupt verdient?

Selbst Poptitan Dieter Bohlen (64) fand nach dem vergeigten Auftritt von Matty und den anderen beiden Mädels vernichtende Worte für die Skandalnudel: "Du bist faul wie eine Sau. Du machst nichts, lernst den Text nicht, integrierst dich nicht in die Gruppe." Dass sie trotzdem noch weiter um den Sieg kämpfen darf, kommt bei den Lesern von Promiflash überhaupt nicht gut an. In einer Umfrage finden ganze 98,6 Prozent der Abstimmenden, dass ihr Verhalten ein absolutes No-Go ist.

Hat es die Casting-Teilnehmerin mit ihrer Einstellung überhaupt verdient, von der Jury um Dieter, Mousse T. (51), Ella Endlich (33) und Carolin Niemczyk (27) weiter gewählt worden zu sein? Stimmt darüber in der Umfrage ab.

MG RTL D / Stefan Gregorowius Toranj Jafari, Emilija Mihailova und Matty Faal bei DSDS

Anzeige

MG RTL D / Stefan Gregorowius Matty Faal, DSDS-Kandidatin 2018

Anzeige

MG RTL D / Stefan Gregorowius Toranj Jafari, Emilija Mihailova und Matty Faal bei DSDS

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de