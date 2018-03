"Hi, Schwestern und willkommen direkt aus meiner Vagina" – so oder so ähnlich begrüßt YouTuber Serg Darling regelmäßig seine Follower. Und auch sonst kennt der Berliner mit spanischen Wurzeln kaum Tabus: Ob Ganzkörperrasur, detaillierte Storys aus seinem Sexleben oder ein Besuch beim Beauty-Doc in Nahaufnahme – der Kanal des 21-Jährigen hat Entertainment-Garantie. Doch sein Mut zahlt sich aus: Für seinen provokanten Content wird Serg mit ordentlich Klicks belohnt!



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de