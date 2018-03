Seine Tage als TV-Junggeselle sind gezählt! Daniel Völz (33) suchte während der diesjährigen Staffel von Der Bachelor nach der großen Liebe und hat sich unter 24 attraktiven Frauen im dramatischen Finale für Kristina Yantsen entschieden. Seit der Ausstrahlung der letzten Folge können die zwei Turteltauben ihre Liebe auch öffentlich zeigen. Höchste Zeit für die Frage: Welche Kosenamen haben die frisch Verliebten füreinander?

Spitznamen gab es viele für Daniel – die einen mehr, die anderen weniger schmeichelhaft! Weil er mit vielen der Kandidatinnen auf Tuchfühlung ging und ihnen schöne Augen machte, hieß er bei den Fans unter anderem Knutschelor, Sexelor oder auch Schleimelor. Wie Kristina ihn anredet, hat sie im Promiflash-Interview verraten: "Also, er nennt mich eigentlich immer 'moja ljubimaja' [meine Geliebte, Anm. d. Red.] und ich nenne ihn immer Schatz oder halt auch 'moj ljubimij' [mein Geliebter, Anm. d. Red.]." Daniel hat also schon ein wenig Russisch für die neue Frau an seiner Seite gelernt!

Ist das der Beweis, dass die beiden ihre Beziehung wirklich ernst nehmen? Schon seit der letzten Nacht der Rosen spekulieren viele Fans, ob die Turtelei zwischen Daniel und Kristina ein absoluter Fake ist und sie schon bald getrennte Wege gehen werden. Ein Vorwurf, den das Paar entschieden zurückweist!

MG RTL D Kristina Yantsen und Daniel Völz im Finale von "Der Bachelor", 2018

Kristina Yantsen Kristina Yantsen und Daniel Völz während eines Tagestrips

WENN Kristina Yantsen und Daniel Völz beim Deutschen Kosmetikpreis

