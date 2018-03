Wie lief die Poolparty der diesjährigen Der Bachelor-Staffel wirklich ab? Daniel Völz (33) hat im TV bereits vor einigen Wochen seine letzte Rose an Kristina Yantsen vergeben. Doch für Aufsehen sorgte nicht unbedingt die neue Liebe der beiden, sondern Anschuldigungen anderer Kandidatinnen: Sie warfen dem Rosenkavalier vor, sie an einem Poolparty-Abend beim Flaschendrehen nach ihren Masturbationsvorlieben gefragt zu haben. Jetzt äußerte sich das Bachelor-Paar zu den Sextalk-Vorwürfen!

Promiflash wollte wissen, was wirklich in der besagten Nacht passiert ist und hakte im Interview mit den zwei Turteltauben nach. "Das brauchen wir einfach gar nicht zu erwähnen, weil die Frage nicht gestellt wurde!", machte Kristina klar. Im Gegenteil, sie beschuldigte sogar ihre ehemaligen Konkurrentinnen: "Wenn sich manche Mädels solche Sachen ausdenken, können sie weitermachen!"

Hat es die Skandalfrage also gar nicht gegeben? Daniel selbst räumte ein, dass beim Flaschendrehen schon mal schlüpfrigere Themen aufkommen können: "Wir hatten auch alle gut was zu trinken. Was da genau gesagt worden ist... Man muss ja auch nicht mitspielen. Wer sich da im Nachhinein aufregt, hat eher die Motivation, Aufmerksamkeit auf sich zu richten."

Instagram / kristinayantsen Kristina Yantsen, TV-Bekanntheit

Michelle Zillekens Erster gemeinsamer Auftritt von Kristina Yantsen und Daniel Völz

Facebook / Der Bachelor Bachelor Daniel Völz und seine Auserwählte Kristina Yantsen

