Bei Love Island fand sie zwar nicht die große Liebe, dafür aber viel über sich selbst heraus! Annika Zschuppe erfüllt sich jetzt einen lang gehegten Herzenswunsch: Sie lässt sich die Oberweite vergrößern. Gerne will sie von einem A-Körbchen auf ein D-Körbchen aufstocken, wie sie Promiflash verrät. Aber die endgültige Größe entscheidet sich erst auf dem OP-Tisch. Im MediDate Aesthetic Center in Berlin begibt sie sich in die kundigen Hände von Dr. Branislav Matejic. Der Facharzt für Plastische und Ästhetische Chirurgie erklärt: "Es kann sein, dass Frau Zschuppe eine sehr gute Hautqualität hat. Oder Bindegewebequalität, so dass bei ihren sonst schön geformten anatomischen Brüsten ein [großes, Anm. d. Red.] Implantat viel zu viel Spannung aufbringt und ein nicht-natürliches Ergebnis, was nicht der Wunsch der Patientin ist."



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de