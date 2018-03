Sie kombiniert das Training gleich mal mit dem Runway! Nach ihrer Trennung von Ex-Rosenkavalier Oliver Sanne (31) gönnt sich Vivien Konca derzeit eine kleine Auszeit: Die ehemalige Miss Germany jettete um den halben Globus und entspannt jetzt unter der amerikanischen Sonne. In Las Vegas bewies die Blondine nun, dass man auch beim Sport so richtig stylisch aussehen kann: In High Heels schlendert die 23-Jährige über das Laufband – und schlürft lässig ihren Smoothie, wie sie in ihrer Instagram-Story präsentiert.



