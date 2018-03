In diesem Clip treffen zwei Erotik-Granaten aufeinander! Vor wenigen Wochen haben Katja Krasavice (21) und Micaela Schäfer (34) einen heißen Fummelclip veröffentlicht. In der unzensierten Version bringt Mica ihre Busenfreundin Katja sogar zum Orgasmus – doch in dem Video scheint der berühmten Nacktschnecke die Situation nicht ganz zu behagen. Warum das so war, erklärt sie jetzt im Interview mit Promiflash: "Naja, ich hab mich nicht zu hundert Prozent wohlgefühlt, weil sie sich extrem gebremst hat. Sie hat keine Brüste gezeigt und das kann ich ja gar nicht ab." Vielleicht zeigt sich die Blondine beim nächsten Mal ja freizügiger!



