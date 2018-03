Mit "Midnight Sun" feiert Patrick Schwarzenegger (24) jetzt seine erste große Filmrolle. In der emotionsgeladenen Romanze verliebt sich der Sohn von Hollywood-Legende Arnold Schwarzenegger (70) in Bella Thorne (20). Die Lovestory hält einiges bereit – natürlich auch allerhand Knutschszenen. Ob das nicht unangenehm war? Promiflash traf den 24-Jährigen in Berlin und bohrte nach. Er antwortete: "Es hat Spaß gemacht, weil wir uns vorher schon kannten. Durch den Film haben wir uns immer besser kennengelernt. So wie im Film. Sie treffen sich und kommen sich immer näher – es bringt einfach Spaß, ihnen zuzugucken und für uns war es einfach ein großer Spaß, das zu spielen."



