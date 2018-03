Sind die Trennungsgerüchte damit endgültig passé? Seit mehreren Monaten turtelt Kourtney Kardashian (38) öffentlich mit Younes Bendjima. Ihre Beziehung mit dem Männermodel sorgt regelmäßig für Schlagzeilen. Mal heißt es, die beiden seien superverliebt und reden sogar schon vom Heiraten und im nächsten Moment soll es plötzlich heftig zwischen ihnen kriseln. Auf dem neuesten Schnappschuss, den die dreifache Mutter auf Social Media teilt, zeigt sich das Paar jetzt in einer megaheißen Pose!

Das Pärchenbild zeigt Younes mit nacktem Oberkörper und einer Jeans auf dem Boden eines Badezimmers. Seine Freundin sitzt rittlings auf ihm und trägt ebenfalls ziemlich wenig Stoff am Körper. Die Calvin Klein-Unterwäsche setzt Kourtney mit einer verschlissenen Jeans in Szene, die sie so weit umgeschlagen hat, dass der Bund der Panty zu sehen ist. Und auch das dazu passende Bustier kommt durch die sexy Kurven der Beauty hervorragend zur Geltung. Im Rahmen der "Our Family"-Kampagne macht die 38-Jährige Werbung für das Label und scheint ihren durchtrainierten Boyfriend für ein spontanes Spiegel-Selfie dazugeholt zu haben.

Was wohl ihr Ex Scott Disick (34) zu dem Bild sagt? Der hat keinen Hehl daraus gemacht, dass er die Romanze zwischen der Mutter seiner Kinder und ihrem Toyboy überhaupt nicht befürwortet. Seitdem das Paar seine Beziehung öffentlich gemacht hat, soll zwischen Kourntey und dem Unternehmer Krieg herrschen.

Splash News Younes Bendjima und Kourtney Kardashian im "Disneyland Paris"

Neil Warner/ Splash News Kourtney Kardashian und Younes Bendjima in Paris

DJDM/WENN.com Scott Disick in einem Nachtclub in Las Vegas

