Scharf, schärfer, Emily Ratajkowski (26)! Das Topmodel ist längst dafür bekannt, nicht unbedingt mit ihren Reizen zu geizen. Regelmäßig bringt sie ihre Fans mit knappen, heißen Outfits um den Verstand. Doch selbst wenn die Schönheit es style-technisch legerer angehen lässt, bleibt sie der absolute Hingucker. Jetzt wurde Emily am Flughafen von Los Angeles erwischt – und stellt selbst im Schlabber-Look alle in den Schatten!

Diese Brünette ist auch im Lässig-Look noch eine absolute Traumlady! In praktisch-bequemer Reisekleidung zeigte sich das Model den Paparazzi und spazierte in braunen Birkenstocksandalen, passender Chinohose und angesagter Oversize-Jeansjacke zu ihrem Gate. Doch Emily wäre wohl nicht Emily, wenn sie nicht wenigstens ein bisschen von ihrem heißen Körper in Szene setzen würde. Mit grauem Crop-Top legte sie gekonnt die Sicht auf ihren sexy Sixpack frei!

Ob ihr Ex, der Musikproduzent Jeff Magid, bei diesen heißen Pics wohl noch tiefer im Liebeskummer versinkt? Nach dreijähriger Beziehung gehen die Turteltauben seit Kurzem wieder getrennte Wege. Und Emily angelte sich wenig später schon einen Neuen: Mit dem Schauspieler Sebastian Bear-McClard feierte sie vor wenigen Wochen sogar still und heimlich eine waschechte Blitzhochzeit.

Instagram / emrata Emily Ratajkowski, Model

WENN Emily Ratajkowski am Flughafen in Los Angeles

Dia Dipasupil / Getty Images Sebastian Bear-McClard und Emily Ratajkowski bei der Vanity Fair Oscar Party 2018

