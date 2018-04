Rosenkavalier Daniel Völz (33) zeigte in seiner Bachelor-Staffel, worin er sich von seinen Vorgängern unterscheidet: Kein Mann ging so ran wie der Berliner! Die ständigen Turteleien kam aber nicht bei allen Ladys gut an. Beim großen Wiedersehen nach den Dreharbeiten hagelte es jede Menge Kritik von den Damen – Daniel bekam aber auch Rückendeckung: Love Island-Kandidatin Annika Zschuppe fand den Bachelor richtig gut!

"Hingegen der meisten, die ja den Daniel nicht mögen, weil er eben mit jeder rumgeknutscht hat, fand ich ihn eigentlich sehr sympathisch, wenn ich ehrlich bin", verriet Annika gegenüber Promiflash. Auch vom neuen Bachelor-Traumpaar sei der TV-Star begeistert. Am Ende der Romantikshow konnte Kristina Yantsen Daniel von sich überzeugen und sich die letzte Rose schnappen. "Mal schauen, wie lange das hält", kommentierte Annika die frische Liebe.

Würden mehrere Männer um das Herz der Reality-Kandidatin buhlen, würde die sich jedoch ein bisschen anders verhalten als Daniel: "Also, wenn ich Bachelorette wäre, würde ich jetzt nicht jeden ausprobieren, der da rumläuft, aber natürlich schon den ein oder anderen. Sonst kann man es einfach nicht einschätzen", plauderte die Blondine aus. Und auch auf eine TV-Liebesreise habe sie Lust! Könnt ihr euch Annika als Bachelorette vorstellen? Stimmt ab.

MG RTL D Kristina Yantsen und Daniel Völz im Finale von "Der Bachelor" 2018

MG RTL D Kristina Yantsen und Daniel Völz im Finale von "Der Bachelor", 2018

Veronika Goll / Focuxing Model Annika Zschuppe, fotografiert von Focuxing / Instagram

