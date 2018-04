Sie feierten eine Babyparty! Ende vergangenen Jahres gaben Robert Herjavec und seine Frau Kym bekannt, dass sie Nachwuchs bekommen werden. Die große Überraschung dabei war: Der Unternehmer und die Tänzerin werden nicht nur ein Kind bekommen, sondern gleich zwei! Die Geburt der zwei Babys steht kurz bevor, also war es höchste Zeit, eine Party für die werdenden Eltern zu schmeißen. Die nutzten die Gelegenheit, um ihren Freunden und Familien das Geschlecht ihrer Kinder zu verraten!

Kyms ehemaliger Dancing with the Stars-Kollege und enger Freund des Paares Carson Kressley hatte die Feierlichkeit für Samstag den 31. März organisiert. Und tatsächlich hatten auch die Ehrengäste eine kleine Überraschung für die Anwesenden. Die Schwangere teilte einen Videoclip auf ihrem Instagram-Account, der zeigt, wie sie und ihr Mann rosafarbene und blaue Luftballons steigen lassen und schrieb dazu: "Wir sind so aufgeregt, endlich allen mitteilen zu dürfen, dass wir einen Jungen und ein Mädchen bekommen werden."

Kennengelernt haben sich die beiden im Jahr 2015 während der 20. Staffel von "Dancing with the Stars". Kym ist seit Jahren als Profitänzerin dabei und der Robert war ihr prominenter Partner. Nur ein Jahr später läuteten die Hochzeitsglocken für die Turteltauben. Sohnemann und Töchterchen machen das Familienglück wohl demnächst perfekt!

Instagram / kymherjavec5678 Kym Herjavec und Carson Kressley

Instagram / kymherjavec5678 Kym und Robert Herjavec

WENN / Nicky Nelson Kym und Robert Herjavec bei der Premierenparty der 20. "Dancing With The Stars"-Staffel 2015

