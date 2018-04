In wenigen Tagen ist es so weit: Erotik-YouTuberin Katja Krasavice (21) veröffentlicht endlich ihre zweite Single. "Dicke Lippen" heißt das musikalische Meisterwerk, das bereits am 6. April auf ihrem Kanal Premiere feiern wird. Ob die singende Nacktschnecke vor dem großen Release-Datum schon ganz nervös ist? Promiflash hakt bei einem Interview vorab mal nach: "Schiss habe ich gar keinen. Es ist nur dieses Ungewisse. Ich bin so ein Mensch, der planen muss. Aber dieses Ungewisse ist schon krass", gestand die Leipzigerin.



