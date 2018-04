Sie kann kaum glauben, was ihr Männer für Nachrichten schreiben! Die einstige Germany's next Topmodel-Finalistin Hana Nitsche (32) überraschte in den vergangenen Monaten gleich mit zwei freudigen Nachrichten aus ihrem Privatleben: Zum einen ist die brünette Schönheit schwanger und wurde zum anderen auch noch mit einem fetten Verlobungsring ihres Liebsten ausgestattet. Doch nun musste sich das Model mit einer lästigen Nachricht herumschlagen. Sie erhielt eine fragwürdige Sexanfrage auf ihrer sozialen Plattform!

In ihrer Instagram-Story ärgerte sich die Wahlamerikanerin über eine besonders skurrile Message. "Du Schwein! Du solltest dich schämen. Würdest du wollen, dass andere Männer so mit deiner Schwester oder deiner Mutter reden?", schrieb sie empört neben die empfangene Anfrage. Sie bezog sich dabei auf den erhaltenen Text eines anonymen Mannes, der gerne mit ihr eine Nacht verbringen würde. Doch seine Wortwahl ist für die Baldmama alles andere als galant. "Wärst du mit dem Preis von 100 Euro für einen Blowjob und Sex einverstanden?", fragte er die Schönheit dreist.

Doch nicht nur die Mummy-to-be musste sich schon mit so einer frechen Nachricht herumschlagen. Ex-Bachelor-Kandidatin Angie Teubner kam ebenfalls in der Vergangenheit mit solchen Sexangeboten in Berührung – und auch sie beherbergt momentan einen kleinen Bauchbewohner.

Instagram / hananitsche Der Verlauf von Hana Nitsche und einem Unbekannten

Promiflash Hana Nitsche im vierten Monat

MG RTL D / Arya Shirazi Angie, Bachelor-Kandidatin 2018

