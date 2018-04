Porno Klaus (40) ist raus! Der Ex-Erotikdarsteller zieht sich aus der Pornobranche zurück und möchte sich in Zukunft anderen Projekten widmen. Trotzdem geht es bei dem Casanova noch immer heiß her! Promiflash traf den Big Brother-Star auf der Germany's next Tattoomodel-Party im Ambis Club Düsseldorf. Dort verriet er, dass aus seinem Beruf mittlerweile ein Hobby geworden ist. Doch anstatt sich wie früher am Set zu verausgaben, treffe er sich heute lieber mit Paaren zum Swingen: "Ich mach dann nix mit dem Mann. Aber ein schöner MMF, im Fachjargon, geht dann schon mal."



