Die nehmen ja gar kein Ende! Ia Ostergren (34) ist ein Model, das vor allem wegen seiner ellenlangen Beine auf den Social-Media-Portalen bekannt wurde. Über 200.000 Follower verfolgen das Leben der schönen Blondine mit den Mega-Extremitäten. Die haben der gebürtigen Schwedin aber nicht immer nur positive Aufmerksamkeit gebracht. In ihrer Kindheit und Jugend soll Ia für ihre ungewöhnlich langen Glieder gemobbt worden sein.

178 Zentimeter ist Ia groß – davon machen unglaubliche 108 Zentimeter ihre Beine aus. Als die 34-Jährige zur Welt kam, seien ihre Beine krumm gewesen, weil sie nicht genügend Platz im Bauch ihrer Mutter gehabt hätten. "Ich wurde in der Schule gemobbt. Nicht dafür, dass ich groß bin oder lange Beine habe, sondern dafür, dass ich skinny bin. 'Magersüchtig', 'Skelett' oder 'Du kannst keine Kinder haben' höre ich immer noch in meinen Ohren", erinnerte sich die Zweifachmama im Interview mit The Sun zurück.

Die Influencerin sei in ihrer Kindheit und Jugend wegen ihres Körperbaus depressiv gewesen und habe so zum Sport gefunden. 2013 soll sie mit den regelmäßigen Fitnessübungen angefangen und so ihre emotionalen Probleme bekämpft haben. Über ihre Begeisterung für Muskeltraining habe sie online auch ihren heutigen Ehemann, den Bodybuilder Torbjron Ostergren, kennengelernt.

Instagram / itostergren Ia Ostergren

Anzeige

Instagram / itostergren Ia Ostergren, schwedisches Model

Anzeige

Instagram / itostergren Ia Ostergren

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de