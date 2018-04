Tauschen sie so schnell schon die Ringe? Vor wenigen Tagen machten erstmals ernsthafte Schwangerschaftsgerüchte um Chloe Green (27) die Runde: Die Topshop-Erbin soll ein Kind von Male-Model Jeremy Meeks (34) erwarten, wobei der einstige Knast-Hottie und seine Liebste erst seit wenigen Monaten zusammen sind. Jetzt soll aber alles ganz schnell gehen: Angeblich heiraten die beiden noch in diesem Monat – aber ist Jeremy nicht noch anderweitig gebunden?

Die Einladungen seien schon an Freunde und Familie verschickt worden, berichtet eine Quelle Daily Star: Anfang April sollen die 27-Jährige Unternehmerstochter und ihr sieben Jahre älterer Schatz vor vielen reichen und berühmten Gästen den Bund fürs Leben in Miami schließen. "Es wird aber noch geheim gehalten, weil es Chloe – wie vielen Bräuten – ein wenig peinlich ist, dass die Leute denken könnten, sie heirate ihn nur, weil sie schwanger ist", sagte der Insider. Angeblich will sie ihrer Schwangerschaft so Seriosität verleihen und ein eheliches Kind zur Welt bringen.

Da gibt es neben ihrer wenig begeisterten Verwandtschaft nur ein Problem: Offiziell ist Jeremy noch mit seiner Ex Melissa Meeks verheiratet. Die Scheidung der beiden schreitet zwar voran, ist aber noch nicht abgeschlossen – ein Hindernis, das einer Blitzhochzeit mit Chloe ganz klar noch im Weg steht! Glaubt ihr, der Mugshot-Hottie und seine neue Flamme treten in den nächsten Wochen vor den Altar? Stimmt ab!

Mark Ralston/AFP/Getty Images Chloe Green und Jeremy Meeks bei der Princess Grace Awards Gala

Splash News/247PAPS.TV Jeremy Meeks und Chloe Green im August 2017 auf Barbados

Instagram/mmeeks14 Jeremy Meeks und seine Frau Melissa Meeks

