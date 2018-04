Ihr Erfolgskurs nimmt kein Ende! Ursprünglich wurde Entertainerin Senna (38) vor zwölf Jahren als Teil Popstars-Band Monrose über Nacht zum Star. Zusammen mit ihren Bühnenkolleginnen Bahar (29) und Mandy Capristo (28) begeisterte sie ihre Fans. Nach fünf Jahren gingen die Frauen dann wieder getrennte Wege. Ihre Karriere setzte die Frankfurterin aber weiter fort: Die Sängerin ist bereits länger als Moderatorin tätig – und mittlerweile auch als Komikerin: Nach dem ersten Erfolg hat Senna jetzt schon ihr nächstes Comedy-Programm in Angriff genommen!

Die Sängerin präsentierte sich im superheißen Look in ihrer Instagram-Story und verriet: "Wir haben ja jetzt noch einmal die Zusatztermine in diesem Jahr für "Liebeskummer ist ein Arschloch" und dann kommt ein komplett neues Programm." Im Mai wird die brünette Schönheit nämlich zunächst noch einmal mit ihrem jetzigen Format auftreten – und mit lässigem Humor, deftigen Sprüchen und wertvollen Ratschlägen für die Frauenwelt performen. Und weil ihre erste Show so gut ankam, ist natürlich auch eine Fortsetzung in Arbeit. "Wir müssen doch wissen, wie es weitergeht: Wird sie Mr. Big finden – ja oder nein?", machte die Social-Media-Queen ihre Community schon ganz neugierig auf den zweiten Part.

Allerdings kommt nicht jeder ihrer Scherze gleich gut an. Die Youtuberin Shirin David (22) zeigte kürzlich ein Filmchen, in dem sie sich ihre Haare färbte. Anschließend machte sich Senna in ihrer Instagram-Story auf ironische Weise über den Beitrag lustig – und prompt rieselte es zahlreiche negative Kommentare.

Instagram / missgammour Senna auf einer Treppe

Anzeige

Instagram / missgammour Senna macht ein Spiegel-Selfie

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de