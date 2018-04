Kommen jetzt die heißen Bettgeschichten der Blondine ans Licht? Während ihrer aktuellen Teilnahme an Germany's next Topmodel scheint es Zoe Saip nicht mehr aus den Schlagzeilen heraus zu schaffen: Neben dem Beef mit ihrer ehemals besten Freundin Victoria Pavlas (19) unterhalten vor allem die Fakten über das Sexleben der 18-Jährigen die Zuschauer. Gerüchten zufolge soll die Wienerin sogar ein Tagebuch über ihre Lover führen – und über dieses Heft packt jetzt ihr BFF Lara Stadtherr aus: "Also, Zoe führt ein Sextagebuch!", erklärte sie im Promiflash-Interview – und plauderte weitere Details aus…



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de