In dieser Trennung ist das letzte Wort noch längst nicht gesprochen! Der Ex von GNTM-Sternchen Gerda Lewis packte in seiner Instagram-Story neue Details zum Beziehungs-Ende mit der Bloggerin aus – die schockierende SMS, die den Trennungs-Stein ins Rollen gebracht hatte, kam nämlich gar nicht von Gerda selbst: "Da sind ekelhafte Sachen passiert. Wenn ich daran denke, kriege ich Gänsehaut", erklärte Tobi sichtlich mitgenommen. Bis jetzt äußerte sich die TV-Beauty nicht selbst zum Liebes-Aus mit ihrem einstigen Lover. Sollte das allerdings noch passieren, hat Tobi bereits einen Plan: Gerdas Machenschaften lückenlos aufklären! "Gerda, ich habe 50.000 Views, ich kenne deine Reichweite, also überleg dir gut, was du machst."



