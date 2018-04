Während Florian Stadler (44) nach zehn Jahren Sturm der Liebe verlässt, dürfen sich die Fans auf einen Rückkehrer freuen: Saša Kekez' (35) Figur Goran Kalkbrenner feiert im Mai sein TV-Comeback. Vor vier Jahren hatte der Schauspieler mit kroatischen Wurzeln die beliebte ARD-Telenovela verlassen. Was der in Köln ausgebildete TV-Star in der Zeit getrieben hat, verriet er Promiflash beim Interview in München.

In der neunten Staffel verkörperte Saša den schlitzohrigen Pagen und erfolglosen Schauspieler Goran Kalkbrenner. Für seine TV-Karriere kehrte der liebenswerte Chaot dem Fünf-Sterne-Hotel den Rücken und wanderte nach Südamerika aus. Und was hat Saša in der Zeit gemacht? "Ich war gut beschäftigt. Nicht immer unbedingt nur mit Drehen, aber ich habe mir da auch ziemlich bewusst eine kleine Drehpause gegönnt." Stattdessen stand der gebürtige Troisdorfer für verschiedene Tournee- und Tanztheater auf der Bühne. Neben der Schauspielerei hat er sich ein zweites Standbein aufgebaut: "Ich habe mich auch noch mal in eine komplett andere Richtung entwickelt. Ich arbeite für eine Unternehmensberatung."

Für zwei Monate kehrt der Serienliebling nun zurück zu "Sturm der Liebe". Den Grund für sein Comeback hat der 35-Jährige auch verraten: "Also, Goran hat in Argentinien mehr oder weniger erfolgreich Telenovela gedreht und wurde da rausgeschrieben und ist als kleine Zwischenstation nun wieder am Fürstenhof und schaut mal, wie die Karriere so weitergeht." Goran wäre natürlich nicht Goran, ohne den Frauen im bayerischen Bichlheim gewaltig den Kopf zu verdrehen. Wem der Womanizer wohl demnächst das Herz klaut? Das erfahren die Zuschauer voraussichtlich ab dem 22. Mai (Folge 2.924), wenn Goran wieder sein Unwesen bei "Sturm der Liebe" treibt.

"Sturm der Liebe", montags bis freitags ab 15:10 Uhr im Ersten.

ARD/Bojan Ritan Goran (Saša Kekez, r.) überrascht Nils (Florian Stadler) mit seiner Rückkehr

