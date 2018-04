Gute Nachrichten für alle In aller Freundschaft-Fans! Erst im Februar feierte die Erfolgsserie großes Jubiläum: Seit 800 Folgen fiebern die Zuschauer mit den beruflichen und privaten Dramen des Krankenhauspersonals der Sachsenklinik mit. Mit In aller Freundschaft - Die jungen Ärzte läuft seit 2015 sogar ein Spin-off im Fernsehen. Doch dabei soll es nicht bleiben: Der Sender Das Erste plant jetzt sogar noch einen zweiten Ableger des TV-Formats.

Wie Das Erste auf DWDL-Anfrage bestätigt, wird schon im Herbst ein neues Spin-off im Fernsehen zu sehen sein. In der Serie "In aller Freundschaft - Die Krankenschwestern" wird es sich anders als im ersten Ableger aber nicht um angehende Ärzte drehen, sondern um den Alltag des auszubildenden Pflegepersonals. Dabei sollen nicht nur die beruflichen Herausforderungen der Protagonisten für Spannung sorgen: Vor allem ihre Beziehungen untereinander werden im Mittelpunkt des Geschehens stehen. Die Serie bekommt mit der Volkmann-Klinik in Halle/Saale in Sachsen-Anhalt darüber hinaus auch einen neuen Handlungsort.

Ab wann genau der Ableger im Fernsehen läuft, ist noch nicht bekannt. Lediglich der wöchentliche Sendeplatz der vorerst geplanten acht Folgen steht bereits fest: Demnach dürfen sich die Zuschauer immer donnerstags um 18:50 Uhr auf neue Storys aus der Volkmann-Klinik freuen. Werdet ihr euch das Spin-off anschauen? Stimmt im Voting ab!

