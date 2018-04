Seitdem Annemarie (40) und ihr Mann Wayne Carpendale (41) ihre Schwangerschaft im November bekannt gaben, kann man der Kugel auf den Social-Media-Kanälen regelmäßig quasi beim Wachsen zuschauen. Bevor das Elternglück aber seinen Lauf nimmt, genießen die Turteltauben noch einen Städtetrip nach Barcelona in trauter Zweisamkeit. Der Urlaub hält Annemarie aber natürlich nicht davon ab, ihrer Fangemeinde erneut besonders modische Schwanger-Updates zu geben!

Sie kugelt besonders stilsicher! Die schöne Moderatorin beweist mit einem Schnappschuss auf Instagram, dass sie einfach weiß, wie sie ihre wachsende Körpermitte in Szene zu setzen hat. Im engen, weinroten T-Shirt-Minikleidchen, sexy Kniestrümpfen und Absatzschuhen steht die Brünette im Hotelaufzug in Barcelona, schaut verträumt lächelnd zur Seite – und bringt ihre Follower mit diesem Anblick zum Schwärmen: "Du bist so eine schöne werdende Mami" oder "Trotz Babybauch siehst du immer noch sexy aus!" lauten die Kommentare der begeisterten User.

Auch wenn die Murmel tatsächlich schon ganz schön rund ist, versteckt sich hier nur ein Promispross. Erst vor wenigen Tagen streute Bald-Opa Howard Carpendale (72) das Gerücht, dass das Paar Zwillinge erwarten könnte, indem er angab, dass die Familie sich um zwei Mitglieder erweitere. Der zweite Carpendale-Namensträger kommt jedoch durch die Trauung von Waynes Bruder hinzu.

Hannes Magerstedt/ Getty Images Wayne und Annemarie Carpendale bei einer McDonald's-Charity-Gala

Instagram / annie_carpendale Annemarie und Wayne Carpendale in Barcelona

