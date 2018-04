Diese Anfeindungen gehen einen Schritt zu weit! Seit dem Beginn der diesjährigen Germany's next Topmodel-Staffel gehört Victoria Pavlas (19) zu den Kandidatinnen, die wohl am meisten polarisieren. Erst ein unangenehmer Streit mit ihrer On-Off-BFF Zoe Saip, nun eine Auseinandersetzung mit Publikumsliebling Abigail – die Wienerin sorgt immer wieder für Diskussionsstoff. Die Abneigung einiger Zuschauer gegenüber der 19-Jährigen erreicht nun aber ein neues Level: "Wie kann man nur so falsch und ekelhaft sein? Bring Abi noch einmal zum Weinen und ich finde dich, vergewaltige dich und bringe dich danach um!", bedroht ein Instagram-Nutzer das Nachwuchsmodel.



