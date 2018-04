Da sind sie ja, die neuen Boobs! Ende März begleitete Promiflash Annika Zschuppe ins MediDate Aesthetic Center in Berlin. Der Anlass? Die Ex-Love Island-Kandidatin wollte sich ihre Oberweite von einem A- auf ein D-Körbchen vergrößern lassen. Mittlerweile liegt der Eingriff schon über eine Woche hinter ihr – und das Model präsentiert via Instagram-Story stolz das Ergebnis: "Sie sind noch etwas rundlich, als ob sie gepusht wären. Das geht noch ein bisschen weg und wird noch natürlicher."



