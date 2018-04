Sex sells – für Katja Krasavice (21) nichts Neues! Das singende Pornosternchen hat erst vor wenigen Stunden ihre zweite Single herausgebracht. Mit "Dicke Lippen" will die Sängerin nahtlos an den Erfolg ihres ersten Tracks anknüpfen: Mit rund 18,8 Mio. Views auf YouTube ist "Doggy" ein viraler Megarenner! Und wenn Katja weiter auf so eine heiße und splitterfasernackte Promo setzt, bleibt sie mit Sicherheit kein One-Hit-Wonder!

Gewohnt verspielt und dennoch so heiß: Gekrönt von niedlichen Katzenöhrchen rekelt sich Katja vor dem Spiegel für ihre Follower. In der Instagram-Story der Nacktschnecke zieht sie für ihren Social-Media-Striptease dabei komplett blank. Zu aufreizend wird es dann jedoch nicht: Die intimsten Stellen bedeckt die Leipzigerin gekonnt mit Arm und Bein. Dennoch: Mit solchen sexy Schnappschüssen ist Katja selbst bestimmt das beste Markengesicht für ihre neue Musik!

Der eine oder andere Betrachter ihres Pics hätte sich bestimmt einen noch intimeren Einblick von Katja gewünscht. Für eine kleine Auswahl ging dieser Traum jetzt in Erfüllung: Unter allen Fans, die sich ihr neues Lied online vorbestellt hatten, loste die Erotik-Blondine einige wenige aus und schickte ihnen als Dank ein Nacktfoto von sich – vereinzelte erhielten sogar anbei ihre Handynummer!

Instagram / katjakrasavice.mrsbitch Erotik-YouTuberin Katja Krasavice

