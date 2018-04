Erwartet sie ihr drittes Baby? Seit Briana DeJesus an den US-Reality-Shows Teen Mom und 16 And Pregnant teilgenommen hat, erfreut sie sich nicht nur großer Bekanntheit. Wegen dieser Sendungsformate spekuliert die große Fangemeinde der zweifachen Mama auch schnell, ob sie wieder schwanger sein könnte. Zuletzt sorgte ein Fitness-Post für Aufsehen in der Klapperstorch-Community: Hat Briana darin etwa zugegeben, dass sie wieder in freudiger Erwartung ist?

Kürzlich teilte die 23-Jährige nach einem operativen Eingriff, bei dem ihr Körper gestrafft wurde, einen Instagram-Clip. In dem Video trainierte sie fleißig im Gym und darunter schrieb sie stolz: "Begleitet mich auf meiner Reise, fit zu werden!" Ein User kommentierte daraufhin schnippisch: "Warum machst du das? Du wirst doch eh bald wieder schwanger sein!" Das Reality-TV-Sternchen antwortete darauf nur knapp, dass auch schwangere Frauen Sport treiben könnten – und löste damit das Gerücht erst so richtig aus, denn die Follower lasen darin eine Bestätigung.

Mittlerweile hat die Fernseh-Persönlichkeit den Spekulationen den Wind aus den Segeln genommen. Gegenüber Blasting News sagte Briana jetzt: "Die Sache ist lächerlich. Die Leute sind verrückt. Ob und wann ich schwanger bin, erfahren meine Fans doch sowieso als erstes." Derzeit sei sie nicht einmal in einer festen Beziehung und deshalb sollten ihre Abonnenten nicht in jedes Posting allzu viel hineininterpretieren. Falls die Familienplanung weitergeht, möchte sie die frohe Botschaft selbst übermitteln.

Instagram / _brianadejesus Briana DeJesus, Reality-TV-Kandidatin

Instagram / _brianadejesus Briana DeJesus' Töchter Nova (links) und Stella

Instagram / _brianadejesus Briana DeJesus, Reality-TV-Kandidatin

