Große Sorge um Michael Imhof. Eigentlich lief bei dem Ex-DSDS-Star zuletzt alles wie am Schnürchen. Statt in der jüngsten Ausgabe der Dating-Show Adam sucht Eva, fand er seine große Liebe abseits der TV-Kameras. Bereits nach nur wenigen Monaten Beziehung verkündeten er und Freundin Adina freudige News: Ihr erster gemeinsamer Nachwuchs ist auf dem Weg und soll im Mai das Licht der Welt erblicken. Erst vor drei Wochen gaben sich die werdenden Eltern zur Krönung ihrer Liebe das Jawort. Jetzt muss die frischgebackene Braut vorerst ohne ihren Ehemann auskommen. Michael war in ein tragisches Unglück verwickelt.

Der Manager des TV-Stars bestätigte gegenüber Promiflash: "Michael hatte einen schweren Unfall auf dem Weg zur Arbeit. Er ist mit seinem Hoverboard in ein Auto geraten und hat sich dabei schwere Verletzungen zugezogen." Zur Zeit werde sein Schützling in einem Krankenhaus in der Nähe von Saarbrücken behandelt.

Von dort aus meldete sich der lädierte Sänger wenig später selbst zu Wort. In seiner Instagram-Story veröffentlichte er zwei Fotos aus dem Klinikbett, die ihn im OP-Hemdchen und mit eingegipstem Bein zeigen. Der Hashtag "#Schmerzen" lässt nur erahnen, wie schwer Michaels Verletzungen tatsächlich sind. Bleibt zu hoffen, dass er rechtzeitig zur Geburt seines Sprösslings wieder fit wird.

