Dieses hartnäckige Gerücht hält sich schon seit Wochen: Ist Daniel Völz (33) etwa nicht mit Bachelor-Siegerin Kristina Yantsen, sondern mit Chethrin Schulze (25) zusammen? Der Unternehmer und der Love Island-Star sollen schon gemeinsam im Urlaub gewesen sein. Chethrin klärte die Situation zwar auf, doch zuletzt sorgte ein zeitgleicher Aufenthalt in Wien für weitere Spekulationen. Die Promiflash-Leser glauben an keinen Zufall: Zwischen beiden läuft etwas!

Über die Osterfeiertage waren sowohl Daniel als auch Chethrin zu Besuch in Österreichs Hauptstadt. Laut einer Promiflash-Umfrage ist das ein klarer Hinweis, dass sie doch heimlich ein Paar sind. Von insgesamt 4.048 Teilnehmern (Stand 6. April, 15.30 Uhr) sind 2.857 und somit 70,6 Prozent der Meinung, dass die Flirtmaschine und die Blondine wirklich anbandeln. Die anderen 1.191 Votes und damit 29,4 Prozent denken eher an ein Täuschungsmanöver der beiden.

Für viele Leser wäre eine Beziehung der zwei Realitystars keine Überraschung. "Er kann sich treffen, mit wem er will. Er ist frei, nicht gebunden, das war nur fürs TV" oder "Er hat doch gar keine Lust auf was Festes", wird in den Kommentaren gemunkelt. Daniel und Chethrin würden auch charakterlich viel besser zusammenpassen als er und Kristina, vermuten einige User.

Instagram / daniel_voelz Daniel Völz, Bachelor 2018

Anzeige

Instagram / chethrin_official Chethrin Schulze beim Schloss Schönbrunn

Anzeige

Instagram / kristinayantsen Daniel Völz und Kristina Yantsen

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de