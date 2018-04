Ist sein großer Wunsch jetzt zum Greifen nah? Für Christos könnte es momentan nicht besser laufen. Im The Biggest Loser-Camp schwitzte das sympathische Schwergewicht für sein neues Leben – und sicherte sich sogar das heiß begehrte Ticket fürs Halbfinale. Aber nicht nur im Kilo-Kampf läuft anscheinend alles nach Plan: Christos scheint seinem Ziel von einer Musik-Karriere immer näher zu kommen!

Schon vor einigen Wochen stellte der YouTuber im Promiflash-Interview klar: Er will durchstarten und das am liebsten mit eigener Musik. "Mein größter Traum wäre ein eigenes Lied oder sagen wir, sogar eine eigene CD", erzählte der leidenschaftliche Sänger. Sein aktueller Instagram-Post lässt nun die Gerüchteküche brodeln: Ist Christos kurz davor, das zu schaffen? "Große Projekte mit Goldproduzent DJ Tunerono", schrieb der 23-Jährige zu dem Schnappschuss, der den Musiker am Mischpult zeigt. Was genau hinter dieser Zusammenarbeit steckt, verriet der Strahlemann allerdings noch nicht.

Gegenüber Promiflash erzählte Christos bereits vor einigen Wochen, dass er eine Netz-Karriere anstrebe. "Ich habe einfach gemerkt, wie sehr mir ein Leben vor der Kamera gefällt. Eine berufliche Laufbahn in Richtung Social Media und Fernsehen wäre genau das, was ich mir schon immer wünsche und für das ich lebe", erklärte er.

Wie es für Christos bei "The Biggest Loser" weitergeht, erfahrt ihr am Sonntag ab 17:45 Uhr bei Sat.1.

SAT.1 / Benedikt Mueller Christos Christodoulou, "The Biggest Loser"-Kandidat

Instagram / thebiggestloser_christos Christos Christodoulou, "The Biggest Loser"-Kandidat

SAT.1 Christos und Lisa bei "The Biggest Loser"

