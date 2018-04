Von diesem Hype hat er endgültig die Schnauze voll! Ex-Love Island-Kandidat Julian Evangelos hat zweifelsohne ein paar stahlharte Muckis vorzuweisen. Auf der bevorstehenden Fitnessmesse FIBO in Köln wird man ihn trotzdem wohl eher nicht zu Gesicht bekommen. Warum, erklärt Julian seinen Followern jetzt auch auf Instagram: "Überall diese Fitness Models. Alter Schwede, da steht wieder die FIBO bevor und alle denken wieder, die wären die Fitness-Models hoch zehn. Das geht mir so auf die Eier."



