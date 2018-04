Bereut sie ihr Verhalten? In der vergangenen Folge von Germany's next Topmodel konnte sich Kandidatin Shari (23) nicht behaupten und musste nach ihrer Niederlage im Shoot-Out ihre Koffer packen. Sich von den anderen Mädchen loszureißen, fiel ihr aber alles andere als leicht. Mit Tränen in den Augen verabschiedete sie sich von allen Girls – mit einer Ausnahme: Victoria Pavlas (19) konnte sich mit ihren ständigen Lästereien nicht in Sharis Herz kämpfen, die Hamburgerin ließ den Umarmungsversuch der Wienerin eiskalt abblitzen! Wenige Wochen nach den Dreharbeiten äußert sich Shari jetzt in einem Facebook-Livestream und betont, nichts zu bereuen: "Ich habe mich ja auch nicht von der Victoria verabschiedet und bin da auch wirklich froh, dass ich zu mir gestanden habe."



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de