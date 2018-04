In ihr steckt nicht nur ein kunterbuntes Fashion-Chamäleon! Katy Perry (33) ist ein wahres Fashionvictim und auch für ihre unterschiedlichen Frisuren bekannt: Von einer nachtschwarzen Mähne über eine meeresblaue Haarpracht bis hin zu einem blonden Pixiecut probierte die Sängerin schon alles aus. Doch jetzt überraschte das Popsternchen mit einem etwas anderen Statementlook – Katy präsentierte ihren Fans ihre neueste Körperbemalung mit tiefer Bedeutung!

Erst vor Kurzem veröffentlichte die "I Kissed a Girl"-Interpretin ein Foto von ihrem neuesten Tattoo auf Instagram. Auf ihrem linken Handgelenk prangt nun der Schriftzug "Jesus". Diesen Schnappschuss betitelte die 33-Jährige "Meine Gebrochenheit + Gottes Göttlichkeit = meine Ganzheit". Der gebürtigen Kalifornierin wurde schon von Kindesbeinen an diese religiöse Bindung nahe gebracht. Als Pastorentochter wuchs die Stylequeen mit dem Glauben an Gott auf und hat ihn jetzt für immer unter ihrer Haut verewigt.

Noch vor wenigen Wochen machte die On-Off-Freundin von Orlando Bloom (41) mit einem anderen modischen Itpiece auf sich aufmerksam: Mitglieder ihres Fanclubs entdeckten die Musikerin in Chile am Flughafen in einem Onesie mit dem Gesicht ihres Liebsten darauf gedruckt. Katy ist einfach immer für eine Überraschung gut!

Instagram / katyperry Katy Perrys neues Tattoo

Alberto E. Rodriguez/Getty Images Katy Perry, Sängerin

Instagram / katycatschileoficial Katy Perry in Chile

