2006 lieferte Grup Tekkan den Ohrwurm des Jahres. Ihren Überraschungs-Hit "Wo bist du, mein Sonnenlicht?" nahmen Fatih, Selcuk und Ismail in einem Jugendclub in ihrer Heimatstadt Germersheim auf. Ein Liebeslied, das eigentlich gar nicht für die große Masse gedacht war – Mega-Erfolg aus Versehen! Danach hörte man allerdings nicht mehr viel von der Kulttruppe. Bis jetzt! Promiflash traf Selcuk und Ismail zum Comeback-Interview in ihrer Heimat am Rhein. Ihre neue Single "Ohne Dich" erscheint am 3. August – und soll musikalisch "Sonnenlicht" sehr ähneln. Das seien sie ihren treuen Fans schuldig.



