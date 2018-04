In den 70er-Jahren landete Don McLean (72) mit seinem Song "American Pie" einen Mega-Hit – noch bekannter wurde der Track jedoch, als Popstar Madonna (59) das Lied 2000 coverte. Mit weiteren Ständchen trällerte sich der Musiker zudem in die Songwriters Hall of Fame. Jetzt macht der Künstler nicht mit seinen akustischen Werken Schlagzeilen, sondern mit seiner Turtelei: Don hat eine neue Freundin – und die ist nicht nur superheiß, sondern auch 48 Jahre jünger als ihr Schatz!

Wie der Instagram-Account der 24-Jährigen zeigt, sind Paris Dylan und der Sänger ein Herz und eine Seele – trotz des deutlichen Altersunterschieds! So postete die vollbusige Brünette bereits zahlreiche romantische Schnappschüsse unterm Tannenbaum, im Tonstudio oder auch im gemeinsamen Urlaub. Zu einem Bild textete der Social-Media-Star zudem: "Du bist die große Liebe meines Lebens!" Den Fotos nach zu urteilen, scheinen die Turteltauben es ernst miteinander zu meinen: Paris lernte schon die Freunde des alternden Entertainers kennen und begleitete ihren Rockstar außerdem auf offizielle Termine. Besonders auffällig an den Pärchen-Pics: Das Busenwunder schaltete unter besagten Aufnahmen die Kommentarfunktion aus – aus Angst vor bösen Bemerkungen über ihren deutlich älteren Angebeteten?

Wie Don wohl mit den neuen Schlagzeilen über sein Liebesleben umgehen wird? Im Sommer 2016 hatte der 72-Jährige für große Aufregung gesorgt, als pikante Details über seine Vergangenheit ans Licht gekommen waren: Don hatte seine Exfrau jahrelang missbraucht und geschlagen, woraufhin Patrisha McLean ihn verklagt und die Scheidung eingereicht hatte. Denkt ihr, dass der zweifache Papa in seiner jungen Flamme die große Liebe gefunden hat? Stimmt unten ab.

DMC / Splash News Don McLean bei einem Konzert im schottischen Edinburgh

Instagram / parisdylan550 Paris Dylan, Social-Media-Star

Instagram / parisdylan550 Don McLean und Paris Dylan im Tonstudio

