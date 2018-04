Sentimentaler Berlin - Tag & Nacht-Rückblick! Falko Ochsenknecht (33) gehörte von Anfang an zur beliebten RTL II-Soap dazu. Im Januar überraschte dann der plötzliche Ausstieg seiner Serienrolle Ole. Im Promiflash-Interview blickt Falko jetzt auf seine ersten Jahre am Set zurück und verrät: Die BTN-Ur-Crew war unzertrennlich. "Am Anfang von 'Berlin - Tag & Nacht' waren wir natürlich alle dicke miteinander – wir hatten ja auch nur uns. Unsere Familien waren irgendwo in Deutschland und wir hatten halt nur uns in Berlin", erzählt der Schlagersänger.



